Семак подвел итоги выступлений «Зенита» в первом круге РПЛ

Сергей Семак высказался о выступлениях «Зенита» в первом круге РПЛ. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о выступлениях команды в первом круге РПЛ, признав, что она выступила ниже своего уровня.
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