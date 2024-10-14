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Крымское информационное агентство

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Крымские волонтёры Народного фронта передали в зону СВО 140 партий гуманитарной помощи

Крымские волонтёры Народного фронта передали в зону СВО 140 партий гуманитарной помощи

Активисты Народного фронта и крымчане собрали и передали 140 партий гуманитарной помощи. Как телеканалу «Миллет» рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская, помощь военнослужащим и жителям новых регионов оказывают все крымчане: пенсионеры, предприниматели, студенты и коллективы образовательных организаций.

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