Крымские волонтёры Народного фронта передали в зону СВО 140 партий гуманитарной помощи

Активисты Народного фронта и крымчане собрали и передали 140 партий гуманитарной помощи. Как телеканалу «Миллет» рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская, помощь военнослужащим и жителям новых регионов оказывают все крымчане: пенсионеры, предприниматели, студенты и коллективы образовательных организаций.