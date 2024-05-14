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Военное обозрение

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Опасный министр: экономист Белоусов у руля Армии

Опасный министр: экономист Белоусов у руля Армии

Все-таки недавний арест заместителя Министра обороны Тимура Иванова был неслучайным – в Правительстве решено взять по особый контроль гигантские финансовые потоки, предназначенные для Российской Армии.

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