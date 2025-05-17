Кирилл Серебренников получил Орден Почетного легиона во Франции

Во Франции режиссер Кирилл Серебренников удостоен Ордена Почетного легиона. В 2020 году он получил условный срок за хищение 129 млн рублей, однако в 2022 году Хамовнический суд Москвы отменил его осуждение, подтвердив исправление и возмещение ущерба.
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