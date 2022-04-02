Пенсионерка из Херсона о нынешней власти на Украине: «Надоела уже вся эта гадость»

Во время раздачи гуманитарной помощи в Херсоне одна пенсионерка поделилась с корреспондентом «Крым 24» своими переживаниями.
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