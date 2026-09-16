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Советский общественный транспорт: тарифы, техника и юмор эпохи

Советский общественный транспорт: тарифы, техника и юмор эпохи

Когда заходит разговор о повседневной жизни позднего СССР, транспортная тема всплывает почти сразу. Автобусы, трамваи, троллейбусы, метро и пригородные электрички были не просто способом добраться из точки А в точку Б — они формировали особый ритм городов, привычки миллионов людей и даже узнаваемый культурный код.

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