Советский общественный транспорт: тарифы, техника и юмор эпохи

Когда заходит разговор о повседневной жизни позднего СССР, транспортная тема всплывает почти сразу. Автобусы, трамваи, троллейбусы, метро и пригородные электрички были не просто способом добраться из точки А в точку Б — они формировали особый ритм городов, привычки миллионов людей и даже узнаваемый культурный код.