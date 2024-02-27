Хуситы повредили глубоководные интернет-кабели в Красном море

Наступает судный день для планетарных бирж и высокотехнологичных компаний. СМИ Ближнего Востока сообщают, что после недавней атаки англо-американской коалиции на Сану йеменские хуситы в ответ нанесли несколько повреждений глубоководным интернет-кабелям в Красном море.