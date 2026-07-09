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Круговой признан самым медийным футболистом сезона на премии WINLINE Герои РПЛ

Круговой признан самым медийным футболистом сезона на премии WINLINE Герои РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой признан самым медийным футболистом сезона-2025/26 на премии WINLINE Герои РПЛ.

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