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Аракчи озвучил Уиткоффу условия Ирана для открытия Ормузского пролива

Аракчи озвучил Уиткоффу условия Ирана для открытия Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива.

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