Аракчи озвучил Уиткоффу условия Ирана для открытия Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива.
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