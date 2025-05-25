Гигиена для мозга: 5 способов поддерживать интеллект в форме

Ученые рассказывают о простых приемах, которые помогут укреплять силу вашего мозга, вырабатывать новые клетки и сохранить бодрый и острый взгляд на мир Благодаря достижениям медицины люди стали жить дольше.
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