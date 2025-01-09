Сенатор Пушков усомнился в возможностях Трампа вести самостоятельный курс

Последние заявления избранного президента США Дональда Трампа противоречат главенствующему в Европе антироссийскому нарративу, заявил 9 января глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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