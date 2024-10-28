❗️Конфликт из-за земельного участка стал причиной убийства мужчины в Алуште 46-летний житель Партенита застрелил своего 60-летнего соседа из самодельного ружья.
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❗️Конфликт из-за земельного участка стал причиной убийства мужчины в Алуште 46-летний житель Партенита застрелил своего 60-летнего соседа из самодельного ружья.