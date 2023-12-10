Стоит ли крымчанам ждать возвращения великого шторма?

В Крыму продолжают ликвидировать последствия ноябрьского шторма. Стоит ли крымчанам ждать повторение подобного шторма в будущем? Как отмечает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Игорь Вахрушев, подобные штормы могут повторяться и в будущем.
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