Стоит ли крымчанам ждать возвращения великого шторма?

В Крыму продолжают ликвидировать последствия ноябрьского шторма. Стоит ли крымчанам ждать повторение подобного шторма в будущем? Как отмечает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Игорь Вахрушев, подобные штормы могут повторяться и в будущем.