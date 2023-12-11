В США объявили результаты проверки из-за утечки секретных документов Пентагона

Министерство Воздушных сил США в понедельник сообщило о привлечении к дисциплинарной ответственности 15 военных Национальной гвардии из-за скандала под названием Discord Leaks – слив Джеком Тейшейрой секретных документов Пентагона.
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