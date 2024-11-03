С Томагавком в башке

Зеленский в армии не служил и о войне рассуждает имея ввиду голливудские боевики где-то на поверхностях Марса.

Надежда

Зеблан спец только в кривлянии перед камерой! Да, еще он профи в игре членом на пианино) В остальном он дилетант, но большой любитель важно надувать щечки, грозно сдвигать бровки и грозить пальчиком по приказу хозяина)☺️