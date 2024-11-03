После появления статьи в The New York Times о том, что в секретной части своего «плана победы» Зеленский просил у США поставить Киеву крылатые ракеты «Томагавк», на Банковой стало жарко.
С Томагавком в башке
Комментарии
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W
Walery
Зеленский в армии не служил и о войне рассуждает имея ввиду голливудские боевики где-то на поверхностях Марса.
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7 час.
Надежда
Зеблан спец только в кривлянии перед камерой! Да, еще он профи в игре членом на пианино) В остальном он дилетант, но большой любитель важно надувать щечки, грозно сдвигать бровки и грозить пальчиком по приказу хозяина)☺️
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44 мин.
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