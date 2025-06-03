«Челси» готов продать Кепу и Санчеса и надеется выручить хорошие деньги за вратарей (El Chiringuito TV)

Лондонцы рассмотрят предложения по Кепе Аррисабалаге и Роберту Санчесу, сообщает El Chiringuito TV. «Синие» считают обоих голкиперов перспективными активами на трансферном рынке и надеются выручить хорошие средства для усиления состава перед клубным ЧМ и Лигой чемпионов.
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