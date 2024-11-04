Профессор Кулаков спрогнозировал падение цен на вторичное жилье на 10 процентов

Это может произойти к концу года К концу текущего года жилье на вторичном рынке может подешеветь до 10%, сообщил агентству «Прайм» президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
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