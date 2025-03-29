Зеленский разочарован: европейские миротворцы едут на Украину лишь на словах

Французское издание Le Monde пишет, что после недавнего саммита «коалиции заверения» в Елисейском дворце отправка европейских войск на Украину все еще остается в подвешенном состоянии По данным газеты, Владимир Зеленский не скрывал своего разочарования прошедшими вчера в Париже дискуссиями о возможном размещении европейских войск на территории Украины.