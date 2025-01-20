В Москве и Сочи проходит творческий фестиваль «Чувства», который продлится до апреля 2025 года

Фестиваль откроется в конце декабря выставкой «110 | Русский дизайн 1915-2025» в Новой Третьяковской галерее в Москве, организованной Московским музеем дизайна и Государственной Третьяковской галереей совместно с отелем Mantra Supreme Hotel (Сочи).
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