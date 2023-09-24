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Макс Ферстаппен о гонке: «Самым важным было выиграть Кубок конструкторов»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Японии, на котором сумел одержать победу. Конечный результат также позволил команде стать чемпионами в общем зачете.

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