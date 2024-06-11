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Грузовой дрон и летающий убийца: в Москве открылась Международная выставка вертолетной индустрии

Грузовой дрон и летающий убийца: в Москве открылась Международная выставка вертолетной индустрии

В подмосковном Жуковском сегодня впервые поднялся в воздух импортозамещенный Superjet. Начались летные испытания, которые сначала проводят на франко-российских двигателях, а уже потом их заменят на полностью отечественные ПД-8.

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