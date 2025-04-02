BraVo 2025: звезды мировой сцены и юбилей Radio Monte Carlo

15 апреля Историческая сцена Большого театра будет принимать знаковое событие – VII церемонию вручения Международной музыкальной премии BraVo, которая стала за годы проведения новым центром мировой культуры и точкой притяжения выдающихся деятелей искусства из десятков стран.
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