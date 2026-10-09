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Пронедра

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Названы четыре вида рыбы, которые угрожают здоровью

Названы четыре вида рыбы, которые угрожают здоровью

Четыре вида рыбы вызывают вопросы у специалистов по питанию. Разбираемся, какие риски связаны с ними и как выбирать продукт без лишних опасений.

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