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Авторадио

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Цунами после мощного землетрясения в Японии не угрожает Приморскому краю

Цунами после мощного землетрясения в Японии не угрожает Приморскому краю, сообщает Примгидромет. Специалисты уточнили, что побережье региона надежно защищено географическим положением: с востока - полуостровом Камчатка и Курильскими островами, с юга - Японским архипелагом и Корейским полуостровом.

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