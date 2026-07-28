Цунами после мощного землетрясения в Японии не угрожает Приморскому краю, сообщает Примгидромет. Специалисты уточнили, что побережье региона надежно защищено географическим положением: с востока - полуостровом Камчатка и Курильскими островами, с юга - Японским архипелагом и Корейским полуостровом.