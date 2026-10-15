Избыток белка в рационе дает дополнительную нагрузку на почки. Об этом в интервью РИАМО предупредил руководитель компании по производству косметики и биодобавок для мужчин «Зельевар», обладатель премии Brand Awards-2026 Артем Дзигуненко.
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