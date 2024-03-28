Суд отправил в СИЗО 4 из 5 задержанных членов ячейки "Алля-Аят"*

В Ростове-на-Дону суд назначил меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста для участников экстремистской организации "Алля-Аят"* (запрещена в РФ), сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
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