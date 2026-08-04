Комитет Палаты представителей США по кибербезопасности запросил у гендиректора OpenAI, Сэма Альтмана, проведение совещания после инцидента с автономным взломом платформы Hugging Face, который случился в июле.
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