Как Зеленский превращает Украину в Сомали, и во что это выльется

Появившаяся накануне в «Коммерсанте» статья Дмитрия Медведева, посвященная крайне животрепещущему вопросу о «бессмысленности» и бесперспективности любых контактов с официальным Киевом (прозрение наступило, не прошло и восьми лет!), абсолютно правильна во всем – от крайне резкого, скорее, даже уничижительного тона, до всех ее основных логических построений, и сделанных из них выводов.