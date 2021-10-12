Как Зеленский превращает Украину в Сомали, и во что это выльется

Появившаяся накануне в «Коммерсанте» статья Дмитрия Медведева, посвященная крайне животрепещущему вопросу о «бессмысленности» и бесперспективности любых контактов с официальным Киевом (прозрение наступило, не прошло и восьми лет!), абсолютно правильна во всем – от крайне резкого, скорее, даже уничижительного тона, до всех ее основных логических построений, и сделанных из них выводов.
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