В понедельник, 19 октября 2026 года, общаясь с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп не только в очередной раз поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, но и дал неожиданно лестную оценку действиям России.
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