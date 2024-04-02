«Ведомости»: «Новатэк» резко сократил добычу на проекте «Арктик СПГ – 2»

Это произошло с февраля после заморозки участия иностранных акционеров. Как отмечает газета, хранить газ компании больше негде, а отгружать не на чем«Новатэк» резко сократил добычу газа на «Арктик СПГ — 2».
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