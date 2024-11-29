Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Жемчуг является единственным ювелирным материалом, имеющим животное происхождение. В отличие от драгоценных камней, формирующихся в недрах земли, жемчужины образуются в раковинах двустворчатых моллюсков, для которых сложный процесс создания твердого округлого материала является всего лишь следствием защитной реакции организма.
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