Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский отдал приказ затопить Харьков

Зеленский отдал приказ затопить Харьков

Украинское военное руководство готовит подрыв двух дамб и затопление Харьковской области в случае, если российские войска будут продолжать продвигаться вперёд.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Гитлер  затопил  метро, чтобы  смыться  на  миниподлодке в  Аргентину.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Ты офуевший  от кретинизма  идиот.
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8 час.
BV
Boris Voronin
Какие-же ТВАРИ эти хохлы евреи!!! К ним НЕТ никакой жалости - их НУЖНО просто УНИЧТОЖАТЬ!!! Западную хохляндию сровнять с землёй за ВСЕ те УЖАСЫ, которым подвергали и до сих пор подвергают русских, эти МРАЗИ западенские...
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7 час.

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