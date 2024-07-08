Зеленский отдал приказ затопить Харьков

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Boris Voronin

Какие-же ТВАРИ эти хохлы евреи!!! К ним НЕТ никакой жалости - их НУЖНО просто УНИЧТОЖАТЬ!!! Западную хохляндию сровнять с землёй за ВСЕ те УЖАСЫ, которым подвергали и до сих пор подвергают русских, эти МРАЗИ западенские...