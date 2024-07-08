Украинское военное руководство готовит подрыв двух дамб и затопление Харьковской области в случае, если российские войска будут продолжать продвигаться вперёд.
Зеленский отдал приказ затопить Харьков
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Гитлер затопил метро, чтобы смыться на миниподлодке в Аргентину.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Ты офуевший от кретинизма идиот.
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8 час.
BV
Boris Voronin
Какие-же ТВАРИ эти хохлы евреи!!! К ним НЕТ никакой жалости - их НУЖНО просто УНИЧТОЖАТЬ!!! Западную хохляндию сровнять с землёй за ВСЕ те УЖАСЫ, которым подвергали и до сих пор подвергают русских, эти МРАЗИ западенские...
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7 час.
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