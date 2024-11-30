Орловская область примет участие во всероссийской «Ёлке желаний»

В 2024-2025 годах Орловская область присоединится к всероссийской акции «Ёлка желаний». Эта акция призвана помочь нуждающимся детям получить радость и ощущение новогоднего волшебства вопреки сложным жизненным ситуациям.
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