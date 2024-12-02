Байден спас своего сына от длительного тюремного срока

Президент США Джо Байден не только избавил своего сына от унижения в виде двух уголовных обвинений, но и спас его от значительного срока в федеральной тюрьме, поскольку Хантер также получил тюремные заключения за уклонение от уплаты налогов и хранение оружия.
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