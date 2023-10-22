Демография и российское общество

Росстат дает негативную информацию по тому, как у нас обстоят дела с демографией: И все начинают искать причины демографических проблем в низкой рождаемости, что собственно правильно, и требуют от государства больше привилегий для семей, где есть два и более ребенка.
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