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Политика как она есть

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Демография и российское общество

Демография и российское общество

Росстат дает негативную информацию по тому, как у нас обстоят дела с демографией: И все начинают искать причины демографических проблем в низкой рождаемости, что собственно правильно, и требуют от государства больше привилегий для семей, где есть два и более ребенка.

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