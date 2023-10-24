Бывший американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия якобы украла у США чертежи «супер-пупер» ракеты.
Трамп вновь обвинил Россию в краже у США «супер-пупер» ракеты: «Украли чертежи и построили»
Комментарии
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Николай Кучков
Штаты воруют наших учёных,одаривая их деньгами.А если бы у них имелись чертежи супер-пупер ракет, то сделать их не представлялось бы никаких проблем-те кто делал эти разработки ,по их словам должны в штатах и быть или у них ещё и память стёрли!?😜 Болтать - не мешки ворочать трампушка!!😁
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4 д.
Гарий Щерба
Так если РОССИЯ УКРАЛА , то тогда ГДЕ же ваши РАКЕТЫ , ПОЧЕМУ ИХ НЕТ и они НЕ ЛЕТАЮТ а РУССКИЕ ,,УКРАДЕННЫЕ,, уж ДАВНО ПОСТАВЛЕНЫ на КОНВЕЕР ....????
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4 д.
Erl Schweizer
Дональд, ты не прав. Чтобы построить даже НЛО, достаточно точно знать физический принцип действия, который легко удерживается в голове, а чертежи ... , без них невозможно лишь массовое производство, серийные модификации. Чтобы продвигать технологии, нужно давать технологические шансы перевести свои разработки в практическую работу по изготовлению любому "заболевшему" творческой лихорадкой человеку, даже ребенку, а вот липовых авторов, пусть даже электронных болванок, сажать на длительные сроки в тюрьму со строгим режимом, а не награждать миллионными доходами каждый Божий день, покровителей же таких "авторов", пусть даже президентов, выгонять с работы без малейших шансов снова сесть в кресло начальника.
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4 д.
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