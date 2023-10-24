Трамп вновь обвинил Россию в краже у США «супер-пупер» ракеты: «Украли чертежи и построили»

Николай Кучков Штаты воруют наших учёных,одаривая их деньгами.А если бы у них имелись чертежи супер-пупер ракет, то сделать их не представлялось бы никаких проблем-те кто делал эти разработки ,по их словам должны в штатах и быть или у них ещё и память стёрли!?😜 Болтать - не мешки ворочать трампушка!!😁

Гарий Щерба Так если РОССИЯ УКРАЛА , то тогда ГДЕ же ваши РАКЕТЫ , ПОЧЕМУ ИХ НЕТ и они НЕ ЛЕТАЮТ а РУССКИЕ ,,УКРАДЕННЫЕ,, уж ДАВНО ПОСТАВЛЕНЫ на КОНВЕЕР ....????