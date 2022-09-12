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В Нижнем Новгороде хоккеист умер во время матча

В Нижнем Новгороде хоккеист умер во время матча

В Нижнем Новгороде во время матча Региональной хоккейной лиги между командами «Гармония» и «Криоген» умер один из игроков, сообщает пресс-служба региональной Федерации хоккея.

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