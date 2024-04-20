Неудачный дебют Спартанца: Корешков проиграл Умалатову на PFL 3, Мусаев и Рамазанов победили досрочно

Андрей Корешков потерпел поражение от Магомеда Умалатова в главном поединке турнира PFL 3 в Чикаго. Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе так и не смог приспособиться к неудобной манере соотечественника и большую часть боя провёл в партере, уступив единогласным решением судей.
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