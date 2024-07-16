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«Пугачева – следующая». Актер-предатель Смольянинов наткнулся в Берлине на недовольного россиянина: звезду «9 роты» унизили

«Пугачева – следующая». Актер-предатель Смольянинов наткнулся в Берлине на недовольного россиянина: звезду «9 роты» унизили

Артем Геодакян/ТАСССегодня 4K прочитали Подробнее Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подвергся насмешкам российского болельщика в Берлине во время финала чемпионата Европы по футболу.

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