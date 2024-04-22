В центральный аппарат Следственного комитета будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав граждан в Хабаровском крае

По сообщению средств массовой информации о несвоевременном сносе и нерасселении аварийных домов в городе Хабаровске следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело о халатности (ст.