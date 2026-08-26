Экс-инженер Microsoft раскрыл тайну легендарного ключа Windows XP

Журналисты Windows Latest выяснили историю самого известного пиратского ключа для Windows XP. По словам экс-инженера Microsoft Дейва Пламмера, код, который миллионы пользователей использовали для бесплатной активации, на самом деле был корпоративным ключом для сотрудников компании.
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