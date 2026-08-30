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Его считали гением в СССР, а его величайшая карьера началась с обмана? История о легенде ЦСКА Харламове

Его считали гением в СССР, а его величайшая карьера началась с обмана? История о легенде ЦСКА Харламове

Признаваться пришлось отцу.Далеко не все знают, что легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Харламов вообще не должен был играть в хоккей.

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