Эту необычную "газировку для взрослых" мечтали попробовать все дети в СССР - шипучка 18+

В СССР был необычный напиток, который часто называли "шампанским для взрослых". Детям всегда хотелось попробовать эту кукурузную газировку, но их родители редко давали такую возможность из-за содержания алкоголя.
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