"Вот такая ЖОПА": сегодняшнюю ситуацию на въезде в Киквидзенский район охарактеризовал водитель. Одно слово.
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"Вот такая ЖОПА": сегодняшнюю ситуацию на въезде в Киквидзенский район охарактеризовал водитель. Одно слово.