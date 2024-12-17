Отзвуки Сирии дотянулись до Китая. Что так тщательно скрывает председатель Си?

Царьград Xie Huanchi/XinHua/Globallookpress Отзвуки Сирии дошли и до Китая. Уйгурские радикалы из Исламской партии Туркестана, воевавшие против войск Башара Асада, заявили о новой цели - захвате Восточного Туркестана, принадлежащего Поднебесной.
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