В Петербурге полиция ищет 11-летнюю девочку, которая ушла из дома

Она проживала в Адмиралтейском районе В Петербурге полиция приступила к розыску 11-летней девочки, которая ушла из дома и перестала выходить на связь, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
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