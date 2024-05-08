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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кадейкин перешел в «Трактор», контракт – до конца сезона-2025/26

Контракт с 30-летним форвардом, игравшим за СКА, подписан до конца сезона-2025/26. Кадейкин набрал 14 (2+12) очков в 45 играх в Фонбет чемпионата КХЛ-2023/24.

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