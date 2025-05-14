Яковенко: Запад может прекратить существование из-за перехода к многополярности

Страны Запада могут прекратить своё существование из-за перехода мира к многополярности, заявил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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