Мужчины vs Коты

Ни для кого не секрет, что горячие мужчины и милые котята — одни из самых топовых тем в интернете. Посему создатели блога Des Hommes et des Chatons (Мужчины и котята) решили объединить две эти самые просматриваемые вещи — фотографии мужчин-моделей и актеров, и котиков.