NQ Weekly Outlook: Mixed Again? | 14–18 Sep 2026 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe Cycles model read for 14–18 September suggests another mixed weekly structure for NQ, with weakness early in the week, a positive mid-week phase, and a return to negative bias into Thursday and Friday.
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